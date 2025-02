Fable of Fairy Stones komt naar de Nintendo Switch

Na jaren wachten verschijnt Fable of Fairy Stones eindelijk in het westen op 1 maart 2025. De game werd oorspronkelijk in 2019 uitgebracht in Japan, maar het duurde lang voordat de game hier uitkwam.

Fable of Fairy Stones is een klassieke 3D-pixel RPG waarin spelers op zoek gaan naar verloren feeënstenen om de vrede in Middengeard te herstellen. Tijdens je avontuur kom je talloze vijanden en eindbazen tegen, elk met unieke eigenschappen en zwakke punten. Spelers kunnen verschillende wapens gebruiken, zoals zwaarden, bogen en bommen, waarbij geen enkel wapen exact hetzelfde is dankzij willekeurige generatie. Naast gevechten verken je uitgestrekte velden en duik je in gevaarlijke kerkers vol puzzels en schatten. In dorpen ontmoet je personages die aanwijzingen geven, items verkopen en beloningen bieden voor voltooide missies.

Ga jij Fable of Fairy Stones spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de trailer.