The Backrooms 1998 overmorgen te spelen

Nog maar kort na de eerste aankondiging van The Backrooms 1998 voor de Switch is er nu ook een releasedatum bekend. En lang hoeven fans van de horrorserie niet wachten, want de game is overmorgen al te spelen: op 20 februari komt de titel naar Nintendo’s hybride console.

The Backrooms 1998 is verre van de eerste Backrooms-game, al is hij op Steam al sinds 2022 te spelen. Sterker nog, afgelopen maand werd The Backrooms Level X nog aangekondigd, die ook ergens in 2025 uit moet komen. De 1998-game volgt het vertrouwde found footage-principe en plaatst de speler in een uitgestrekte doolhof van onheilspellende kamers en gangen. Ze lijken leeg, maar er schuilt allerlei lugubers in de diepe krochten van dit labyrint. Aan jou de taak om te ontsnappen. Spelen op eigen risico!

The Backrooms-games zijn gebaseerd op een populaire creepypasta over een mysterieuze ruimte tussen de muren en vloeren, waar je voor altijd vast in kunt blijven zitten als je pech hebt. Dat idee van een oneindig lijkende doolhof geeft de games net dat extra bloedstollende randje. In de onderstaande trailer zie je wat je specifiek van The Backrooms 1998 kunt verwachten.