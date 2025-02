Rusty Rabbit demo verschenen op de Switch eShop

Er is een demo verschenen van side-scrolling avontuur Rusty Rabbit. Nadat de game begin voig jaar is aangekondigd kreeg het afgelopen maand een releasedatum, waardoor we weten dat de game vanaf 17 april te downloaden zal zijn in de Switch eShop. Wie echter nieuwsgierig is naar deze titel zal vanaf nu een demo kunnen downloaden om de game te proberen. Uitgever NetEase zegt dat spelers met deze demo alvast de ‘smash and dash’ gameplay kunnen ervaren met deze demo, welke de intro bevat van de volledige game. Save data uit de demo zal overgedragen worden naar de volledige game.

Waar gaat Rusty Rabbit over?

Het verhaal van Rusty Rabbit speelt zich af in een wereld waar de mensheid de aarde heeft verlaten na een nieuwe ijstijd. Na een tijd kwam er een nieuw ras dat over de wereld regeerde, en deze keer waren dat… konijnen? Deze konijnen zien het oude menselijk ras als “reuzen” en hebben de enorme ruïnes die zijn achtergebleven “Smokestack Mountain” genoemd. Konijnen die dapper genoeg zijn om deze ruïnes te doorzoeken worden “Rust Diggers” genoemd.

Jij speelt zo’n rust digger, een oud konijn genaamd “Stamp”. Elke dag maakt hij een trip naar Smokestack Mountain, en op een dag komt hij een ander team rust diggers tegen dat zichzelf de “BBs” noemt. Al snel gaat hij met hen mee op een reis om nog dieper in Smokestack Mountain door te dringen. Daar komt hij vreemde, eeuwenoude opslag apparaten tegen, één welke van zijn vervreemde dochter blijkt te zijn. Om dit mysterie op te lossen en zijn dochter te vinden kan hij niets anders doen dan dit spoor blijven volgen…

Gelukkig doet Stamp dat niet alleen! Met zijn trouwe Mech “Junkster” verken je deze bevroren wereld. “Smash & Dash” je een weg door de ruïnes die nog het meest op een doolhof lijken: maar met je mech’s snelheid en kracht wordt ontdekken een eitje! Sla blokken kapot, vind schatten en gebruik onderdelen die je vind om Junkster te upgraden.