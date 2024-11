The Bunny Graveyard heeft release trailer

The Bunny Graveyard is na een overweldigend positieve ontvangst op Steam ook in de eShop verschenen. Daarom is er nu een release trailer uitgebracht. En deze trailer schept zo mogelijk nog meer verwarring over de ware aard van de game!

In dit spel speel je een cursor, en als je alleen het begin van de trailer zou zien lijkt het een vrolijk familiespel. Je ontmoet een konijn dat je rondleidt in een tuintje en je laat helpen met planten. Daarna wordt het al iets vreemder wanneer je moet vechten tegen kartonnen dozen. Maar op het moment dat de trailer lijkt over te gaan naar een griezelig survivalspel, is de verwarring compleet. Wat heeft The Bunny Garden voor jou in petto? Ontdek het zelf, want het lijkt erop dat er genoeg schuilgaat onder het kindvriendelijke oppervlak!