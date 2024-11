This Is Fine: Maximum Cope bevestigd voor de Switch

Game-ontwikkelaars kunnen overal hun inspiratie vandaan halen. Dat blijkt wel uit de aankondiging van This Is Fine: Maximum Cope. Numskull Games gaat een bekende meme omtoveren tot een game, en na een Kickstarter-campagne die ternauwernood succesvol was, is er genoeg geld om hem te kunnen uitbrengen. In totaal is er $ 50.000,- opgehaald. De bedoeling is dat This Is Fine ook naar de Nintendo Switch komt.

Memes zijn al jaren niet weg te denken uit de internetcultuur, en nu maakt er een zelfs de stap naar de gamewereld! Veel mensen zijn ongetwijfeld bekend met de ‘This is fine’-meme, een plaatje of gif van een hond die aan een tafel zit terwijl de ruimte om hem heen in lichterlaaie staat. Zijn reactie op het gevaar en de chaos om hem heen? ‘This is fine’. En nu krijgt deze doggo in ontkenningsfase zijn eigen game!

Als je alleen een meme gebruikt ter inspiratie, is er natuurlijk veel ruimte voor interpretatie. Hoe gaat This Is Fine: Maximum Cope er dus uitzien? Numskull Games wil er een adventure platformer van maken, waar je als speler al je zorgen moet trotseren. Die zorgen hebben fysieke vorm aangenomen, en maken van je vertrouwde buurt een plek waar angst de overhand heeft. Tijdens de game kom je ‘gewone’ zorgen tegen als de reguliere vijanden, maar er zijn ook superzorgen die de boss fights van This Is Fine vormen. Als je die verslaat, krijg je nieuwe krachten die je door de rest van de game helpen.

In de onderstaande trailer zie je alvast hoe de game er tot nu toe uitziet: