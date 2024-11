Rec Room verschijnt komende week op de Switch

Eerder deze zomer werd Rec Room al aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het bleef echter nog gissen naar een releasedatum. Inmiddels is echter bekend dat de game komende week op Nintendo’s hybride console zal verschijnen. Op 6 november om precies te zijn. De CEO van Rec Room, Nick Fajt, geeft aan hoe verheugd hij is dat deze release nu eindelijk voor de deur staat. Net als vele gamers heeft Nintendo ook bij hem een grote rol gespeeld in zijn liefde voor videogames. Met deze Switch-release is het plaatje dus mooi compleet.

Rec Room is dan wel een nieuwe titel voor de Switch, maar het is zeker geen nieuwe naam in de gamewereld. Al sinds 2016 gebruiken spelers op Xbox, PlayStation, pc, mobiel en diverse VR-platforms deze multiplayertitel om te socializen, maar ook om games te spelen – én maken! Hoog tijd dus dat Nintendo aan dit rijtje wordt toegevoegd. In Rec Room bouwen spelers hun eigen werelden, waar gamers over de hele wereld samen komen. Er zijn miljoenen user-generated ‘kamers’ die allemaal unieke ervaringen bieden. Ontdek wat er te vinden is, of begin meteen je eigen game in elkaar te flansen. Van PVP-matches tot uitdagende platformlevels, je kunt het zo gek niet verzinnen. Met de Maker Pen creëer jij wat je maar wilt.

Omdat de nadruk ligt op het stukje multiplayer en de sociale ervaring, speel en praat je met spelers op alle verschillende gameplatformen. En het mooiste? Rec Room is gratis te downloaden en spelen. De game zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en het is mogelijk om je alvast te registreren. Als je dat doet, krijg je een in-game beloning. Meer weten? Neem ook zeker eens een kijkje op de officiële website.

Ga jij Rec Room downloaden? Word jij een gamespeler of een gamemaker – of misschien wel allebei? Laat het ons weten in de comments!