The Hundred Line: Last Defense Academy zou wel eens een Switch 2-editie kunnen krijgen

April vorig jaar verscheen The Hundred Line: Last Defense Academy voor de Nintendo Switch. Deze titel is ontwikkeld door twee grote namen kan ik wel zeggen: Kotaro Uchikoshi (bekend van AI: THE SOMNIUM FILES) en Kazutaka Kodaka (bekend van de Danganronpa-games). In Europa kwam de titel alleen digitaal uit via de Nintendo eShop. Wel was/is er via de bekende verkoopkanalen een Amerikaanse fysieke versie te verkrijgen. The Hundred Line: Last Defense Academy bleek een van de meest opvallende releases van afgelopen jaar met veelal overweldigend positieve reviews.

Nu ook een vergelijkbare titel, Shuten Order, een Switch 2-editie/upgrade heeft gekregen, is het niet meer dan logisch dat aan de makers gevraagd wordt of dat voor The Hundred Line wellicht ook kan gebeuren. In een recent interview met RPG Site gaf Kodaka aan dat het team van Too Kyo Games zeker een Switch 2-editie zou overwegen, vergelijkbaar met wat fans in november bij SHUTEN ORDER zagen. Dit is wat er in het gesprek over werd uitgewisseld:

RPG Site: ‘It made sense to prioritize Switch and Steam for this one. Are there any plans for a Nintendo Switch 2 Edition upgrade like we just saw for Shuten Order? I ask this because the game is a bit rough on Switch compared to PC and it would benefit a lot from faster loading with better visuals and performance on Switch 2′. Kazutaka Kodaka: ‘We’d like to consider that as well‘.

Hoewel er geen concrete toezegging is, lijkt er een serieuze kans te bestaan ​​dat een upgrade voor de Switch 2 in de toekomst overwogen gaat worden. We wachten hoopvol af en als er nieuws is delen we dat uiteraard weer!

Het verhaal van The Hundred Line: Last Defense Academy

The Hundred Line: Last Defense Academy is een strategische RPG maar dan gecombineerd met visual novel-elementen. Je volgt het verhaal van scholier Takumi Sumino, die een normaal leven leidt in de Tokyo Residental Complex. Elke dag is zo ongeveer hetzelfde en er gebeurt nooit wat… tot er op een dag wel iets gebeurt. Vreemde monsters vallen de stad aan en te midden van de chaos verschijnt een wezen dat zichzelf SIREI noemt. SIREI belooft Takumi krachten die hemzelf en zijn naasten kunnen beschermen. Het enige wat hij daarvoor moet doen is zichzelf in zijn borst steken!

Niet veel later bevindt Takumi zich plots in de Last Defense Academy, een kolossale school in het midden van nergens, omringd door een vreemd buitenaards vuur. Hij en 14 anderen zijn gekozen voor de Special Defense Unit, en hebben de taak gekregen de school gedurende 100 dagen te beschermen. Hun bloed is veranderd in het mysterieuze Hemoanima, een gemuteerde bloedsoort die bovennatuurlijke krachten geeft. Hoe veel durven ze op te geven om terug te gaan naar hun oude leven? Hoe ver durven ze te gaan om de wereld te redden van deze verachtelijke wezens?

Demo

Via de Nintendo eShop is een demo te downloaden voor wie de titel eens wil proberen. Wie weet raak je net als ik meteen enthousiast. De volledige titel is digitaal trouwens nog tot en met 18 januari in de aanbieding voor €41,99. Maar wie weet wacht je na dit bericht wel op de aankondiging van een Switch 2-versie.

Heb jij The Hundred Line: Last Defense Academy al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd!