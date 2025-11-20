Shuten Order krijgt een digitale Nintendo Switch 2-editie

Op 5 september verscheen het multi-genre-avontuur Shuten Order voor de Nintendo Switch. Maar daar blijft het niet bij, want er is ook een Switch 2-editie aangekondigd. Die verschijnt volgende week, op 27 november in de Nintendo eShop. Spelers die de Switch-versie al in hun bezit hebben kunnen via een upgadepack de Switch 2-editie aanschaffen. Dit pack gaat 330 yen kosten, wat de exacte prijs in euro’s gaat zijn moet nog bekendgemaakt worden.

Wat voegt de Switch 2-editie toe?

Als je voor de Switch 2-editie gaat dan mag je het volgende verwachten: een hogere variabele framerate van 60-120 frames per seconde in zowel de tv- als de handheldmodus. Ook biedt de game muisondersteuning op alle gebieden waar muisbesturing wordt ondersteund. Bij ons is de Switch 1-versie trouwens ook alleen digitaal te koop via de Nintendo eShop. Wie liever een fysiek exemplaar heeft kan de Aziatische versie aanschaffen, die bevat Engels. De Japanse versie niet, dus let goed op als je overweegt de game te importeren. De Switch 2-editie verschijnt volgende week digitaal, daar is (nog) geen fysieke release voor aangekondigd.

Waar gaat Shuten Order over?

Shuten Order is een ‘multi-genre’-game dat zich centreert rond een spannend verhaal vol mysterie en intrige. In de lijn van de Danganronpa-spellen is de inzet in Shuten Order hoog: het einde van de mensheid is in zicht. Maar dat is misschien nog wel het minst vreemde. Jij speelt namelijk Rei Shimobe, de ‘herrezen’ versie van de vermoorde oprichter van religieuze organisatie Shuten Order. Deze orde is zo populair dat het zelfs een eigen staat heeft gesticht: Shuten. Maar jouw wederopstanding is niet goed gegaan. Niet alleen ben je je herinneringen kwijt, maar je hebt ook nog maar vier dagen te leven. Gelukkig verschijnen er als geroepen twee ‘engelen’ die je de oplossing op een presenteerblaadje aanbieden. Als jij achterhaalt wie jouw oorspronkelijke zelf heeft vermoord, dan zal je reïncarnatie volmaakt worden. Dat wordt aanpoten dus…

Als je nieuwsgierig bent naar deze game lees dan vooral onze review. Wij vinden het namelijk een pareltje. Je vindt de review hier!