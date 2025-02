Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 lijkt naar de Switch te komen

Afgelopen week konden we al het gerucht met je delen dat er een nieuwe Tony Hawk’s Pro Skater-remake naar de Nintendo Switch zou komen. Het was op dat moment nog niet bekend om welke game(s) het zou gaan, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 zou namelijk op de Nintendo Switch uit moeten komen als we het meest recente lek mogen geloven.

Een beoordeling voor de game werd vandaag namelijk gespot in Singapore. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 is beoordeeld voor verschillende platforms in de regio, waaronder de Nintendo Switch. De lek volgt op het gerucht waarin proskater Tyshawn Jones in een podcast (Breakfast Club) vertelde dat hij in een aankomende Tony Hawk-game zit. Vooralsnog is nog niks officieel bevestigd, maar het lijkt erop dat we op niet al te lange termijn aan de slag kunnen gaan met een remake van Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Zodra er meer bekend is houden we je uiteraard op de hoogte!