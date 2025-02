Balatro krijgt gratis update met Assassins Creed, Fallout en meer

Balatro staat vandaag in de nieuwsschijnwerpers, zo lijkt het wel. Eerder vandaag meldden we al dat de game de strijd met PEGI over hun leeftijdsclassificatie heeft gewonnen, maar er is meer nieuws. Deze poker-maar-vanaf-vandaag-dus-absoluut-geen-gokgame heeft namelijk wederom een Friends of Jimbo-update gekregen. Zoals we inmiddels weten van deze gratis updates, introduceren ze crossovers met andere gamefranchises. Wat zit er dus in deze DLC?

In deze vierde Friends of Jimbo-update zitten maar liefst acht nieuwe crossovers! Dat zijn onder andere indietitels, zoals Slay The Princess, Bugsnax en zelfs Critical Role, maar ook weer een paar grote namen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Assassin’s Creed? Ook maken Fallout en Civilization VII hun opwachting in deze DLC. In de trailer komen alle games even voorbij, terwijl er ook wordt aangekondigd dat Balatro via Xbox Game Pass te spelen zal zijn.

In de eerdere Friends of Jimbo-updates introduceerde Balatro al games als The Witcher, , Cyberpunk 2077, Stardew Valley, Dave The Diver, Among Us en Shovel Knight. Wat begon als een bescheiden indiegame is razendsnel uitgegroeid tot een waar fenomeen, waarbij de ene na de andere crossover opduikt. Balatro mag dan ook pronken met indrukwekkende verkoopcijfers.

Welke game moet volgens jou absoluut een Balatro-crossover krijgen in de volgende Friends of Jimbo? Laat het ons weten in de comments!