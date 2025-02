Urban Myth Dissolution Center verkoopt meer dan 100.000 keer in 10 dagen tijd

In 10 dagen tijd bereikt Urban Myth Dissolution Center al zijn eerste mijlpaal. Dat hebben uitgever Shueisha Games en ontwikkelaar Haka Bunko bekendgemaakt. Dit mysterie-avontuur is sinds de release op 13 februari al meer dan 100.000 keer verkocht. Dan hebben we het over alle verkopen, zowel digitaal als fysiek en voor zowel de Nintendo Switch, PlayStation 5 als pc via Steam.

Urban Myth Dissolution Center neemt je mee op een episodisch digitaal mysterie-avontuur. Je verkent verschillende stedelijke mythen die het internet teisteren. Deze stedelijke mythen zijn bijzondere verhalen van locaties, gruwelijke moorden en eens in de zoveel tijd het paranormale. In deze game bestuur je Azami Fukurai, een jonge vrouw die een bijzondere kracht heeft. Je volgt haar tijdens het detectivewerk en verzamelt aanwijzingen en social media berichten om de waarheid achter elke stedelijke mythe te ontrafelen.

Wij waren in onze preview erg enthousiast over deze game. Dus voor wie van een goed mysterie-avontuur houdt, lijkt Urban Myth Dissolution Center zeker een aanrader. Momenteel is de game in de aanbieding in de Nintendo eShop. Let op, de 10% release-korting geldt alleen nog vandaag! Mocht je nog twijfelen en de launch trailer gemist hebben, bekijk deze dan hieronder.