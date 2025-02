Kunnen we binnenkort een Tony Hawk-remaster verwachten?

Denk je aan skateboardgames, dan denk je aan Tony Hawk. Zijn games zijn zo iconisch dat vrijwel iedereen gamer er wel een heeft gespeeld, of er toch in ieder geval van heeft gehoord. Fans zullen dus ongetwijfeld blij zijn dat er geruchten rondgaan dat een van de Tony Hawk-games een remaster zal krijgen.

Dit kwam eerder deze week aan het licht toen proskater Tyshawn Jones in een podcast (Breakfast Club) vertelde dat hij in een aankomende Tony Hawk-game zit. “Ze remasteren er weer een, en wederom zit ik in de game”. Hij noemt geen titel, dus we weten niet welke game deze keer de remasterbehandeling krijgt. Het moet overigens benadrukt worden dat Activision zelf nog niks concreets heeft laten horen. Daar is echter alles mee gezegd, want ze lijken wel iets te teasen. Onlangs verscheen er in de map ‘Grind’ uit seizoen 2 van Call of Duty: Black Ops 6 een interessant nieuwigheidje. In de skateshop hangt nu een poster met daarop een datum: 4 maart 2025. In een lettertype dat diehard Tony Hawk-fans zeer waarschijnlijk zullen herkennen. Zou het dan toch? CharlieIntel, een X-account in het teken van CoD, deelde de ontdekking van dit easter egg op het platform:

Looks like a teaser for something related to Tony Hawk’s Pro Skater has been found in Black Ops 6’s Grind MP map!



Announcement on March 4. 👀 pic.twitter.com/8efl6Qansl — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 20, 2025

Om deze easter egg wat meer kracht bij te zetten, wordt dezelfde datum nu weergegeven op de officiële Tony Hawk-website. Compleet met een afteller.

In 2020 kwam een remaster uit van Tony Hawk Pro Skater 1+2, precies 20 jaar na de releases van de originele games in 1999 en 2000. De kinderen die toen verliefd werden op de games kregen de kans om deze pareltjes opnieuw te beleven als volwassenen. Je kunt hier onze review lezen over deze remaster. Fingers crossed dat Activision binnenkort de volgende remaster officieel gaat aankondigen. De tekenen wijzen er in ieder geval wel op!

Welke Tony Hawk-game zou jij graag geremastered willen zien? Laat het ons weten in de comments.