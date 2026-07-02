Release Onimusha: Way of the Sword vervroegd naar begin september

Slechts een paar weken geleden onthulde Capcom de game Onimusha: Way of the Sword voor de Nintendo Switch 2. Afgelopen week, tijdens de Capcom Spotlight werd er nog een nieuwe overzichtstrailer gedeeld. De release stond gepland voor 25 september 2026, maar Capcom laat nu weten dat die drie weken eerder gaat plaatsvinden. Dat betekent dat we al op 4 september met de titel aan de slag kunnen.

Onimusha: Way of the Sword is de eerste grote nieuwe titel in de serie sinds Onimusha: Dawn of Dreams. Die laatste kwam in 2006 voor de PlayStation 2 uit. Volgens Capcom keren spelers in deze nieuwe titel terug naar ‘een duister fantasy feodaal Japan waar samoerai botsen met het bovennatuurlijke in baanbrekende gevechten‘. Speel als Miyamoto Musashi en wees getuige van zijn aangrijpende verhaal terwijl hij het opneemt tegen zijn aartsrivaal Ganyru. Beheers de kunst van het zwaardvechten en perfectioneer je technieken tegen een legioen machtige vijanden met precieze pareringen en krachtige Oni-wapens. Bewandel het pad van de samurai met de standaard besturing of voel het zwaard in je handen met vloeiende bewegingen met de Joy-Con 2. De keuze is aan jou.

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