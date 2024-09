Worms Armageddon Anniversary krijgt fysieke Collector’s Edition 

Goed nieuws voor fans van de Worms-serie, de aankomende Worms Armageddon Anniversary krijgt namelijk ook een fysieke Collector’s Edition. Onlangs werd al bekend dat het in 1999 uitgebrachte Worms Armageddon een Anniversary Edition krijgt op de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series welke eind deze maand moet uitkomen. Deze nieuwe versie krijgt verschillende quality-of-life verbeteringen alsmede een nieuw ontworpen user-interface. Met behulp van cross-play ondersteuning is het bovendien ook mogelijk om tegen spelers van andere consoles te spelen.

De fysieke Collector’s Edition bevat naast de game een aantal verschillende goodies. Zo krijg je dan een dubbelzijdige verzamelbare jubileummunt, Worms-stickers, een Weapons & Utilities Guide-boekje, een dubbelzijdige poster en drie exclusieve pins. De fysieke versie zal op 3 december verschijnen en is hier in elk geval te pre-orderen. Het complete pakket dat je krijgt is hieronder afgebeeld.