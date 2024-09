Yars Rising is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Het wachten op Yars Rising is na bijna een half jaar eindelijk voorbij. Het actie-avonturenspel is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console! Om dat te vieren is er traditiegetrouw een releasetrailer verschenen, die je onderaan dit artikel kunt bekijken. De game gaat voor een bedrag van €28,99 over de digitale toonbank, al is deze titel ook fysiek verkrijgbaar via diverse (online) winkels. Mocht je er voor kiezen om deze titel via de eShop te kopen, houd er dan rekening mee dat de benodigde ruimte 4,3 gigabyte is.

In Yars Rising kruip in je de huid van Emi Kimura. Deze jonge hacker is door een mysterieuze opdrachtgever ingehuurd om binnen te dringen in het schimmige bedrijf met de naam QoTech. Daarom ga je tijdens dit avontuur al rennend, springend, sluipend en hackend verschillende uitdagingen aan. Bovendien wordt Emi tijdens deze game sterker waardoor ze kan terugkeren naar eerder bezochte plekken en daar nieuwe geheime gebieden kan bezoeken. Gaat het jou lukken om het complexe geheim van dit actie-avonturenspel te ontrafelen?