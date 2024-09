[Preview] King of Meat – steel de show!

Vooraf aan gamescom werden we uitgenodigd door Amazon om in Keulen een gloednieuwe game van Glowmade te spelen. De game was nog volledig geheim en pas met Opening Night Live kwamen we erachter dat het om King of Meat ging. Een coöperatieve actie-brawler waarbij je met je team een kerker moet doorlopen. Deze kerkers zitten vol vijanden, gevaarlijke elementen en kleine puzzels. De game zal lanceren met levels gemaakt door de ontwikkelaars en enkele uitgenodigde personen, maar uiteindelijk moet iedereen zelf levels kunnen maken. Na een korte introductie mochten we zelf aan de slag met een paar potjes en ik moet zeggen het beviel erg goed.

King of Meat speelt zich af in een wereld, Loregok, waar er maar één ding te zien is op televisie. Dat is een spectaculaire show waar iedereen strijdt voor roem en rijkdommen. En die show heet King of Meat. In teams word je verschillende dungeons in gestuurd in het Komstruct Koliseum. In tegenstelling tot veel andere soortgelijke games gaat het er hier om, om er een zo groot mogelijke show van te maken. Tenzij iedereen tegelijk dood gaat zijn er eigenlijk geen limieten van hoe vaak je dood gaat. Je kunt dus met een gerust hart een kamikaze move maken om je team verder te helpen.

Het gaat echter niet om het zo snel of feilloos halen van een dungeon, iets wat mijn team helaas niet echt snapte. Spelers moeten namelijk stijlvol de dungeon doorlopen. Hoe stijlvoller je dit doet, des te tevredener het publiek is en dus ook meer punten voor jou. Dit kun je dan ook bereiken door een beetje gemeen je team te pesten door vallen te activeren of ze op te blazen met bommen enzovoort. Er is namelijk geen straf voor doodgaan behalve dat je gereanimeerd moet worden. Te veel pesten kun je dus ook weer duur komen te staan.

Tijdens mijn gameplay had ik ergens een beetje het idee alsof ik Fall Guys aan het spelen was, maar dan zonder de competitie om elkaar uit te schakelen. De gameplay was snel, zo duurde een potje ook niet al te lang. De mechanics zoals het gebruiken van meerdere wapens, het gebruiken van voorwerpen maakten de gameplay bovendien lekker gevarieerd. De opbouw van de verschillende dungeons hielp hier ook goed aan mee. De designs van traps, vijanden en kamers waren flink verschillend en smaakten naar meer. Zeker wanneer spelers levels beginnen te maken ben ik benieuwd naar hoe ver de dungeons zullen gaan.

Customisatie

Wanneer je niet in een dungeon bent bevind je je in een hubwereld. Hier kun je interacten met je groep door een beetje te klooien, maar ook zijn er mogelijkheden om je ervaring aan te passen. Zo heb je voordelen die je kunt kopen voor een enkel level, outfits, nieuwe moves en andere wapens. Deze wapens verschillen ook daadwerkelijk van elkaar in gedrag en maken je speelsessie weer uniek op momenten. Daarnaast kun je zoals ik al zei zelf dungeons maken, al hebben we dat helaas niet kunnen uittesten nog.

Voorlopige conclusie

Hoewel we helaas wat technische problemen hadden, was de demo van King of Meat erg leuk om te spelen. De game zorgt gewoon voor plezier door de chaos en de boeiende setting. Het feit dat er bijna geen kans is aan een gebrek aan levels door de level creator, de unieke aanpak van dungeon crawling en dat het perfect lijkt voor feestjes geven me een positieve hoop voor de game. Ik hoop daarom dat wanneer het spel verschijnt er net zo een spotlight op kan komen als op de personages in het spel. Ik wens het in elk geval niet het lot toe van vele andere live service games. Mocht je interesse hebben in de game kun je je hier inschrijven voor playtests.

Wil je zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.