Ys Memoire: The Oath in Felghana komt naar het Westen

Ook in het Westen kunnen we straks genieten van Ys Memoire: The Oath in Felghana

Nintendo Switch-bezitters konden eerder al aan de slag met twee delen uit de Ys-serie, een RPG-franchise met een Japans tintje. Nu lijkt het er ook op dat een ander deel uit de serie, Ys Memoire: The Oath in Felghana, naar het Westen gaat komen. Wanneer is nog niet bekend. XSEED liet onlangs op X al weten dat ze op de aankomende Anime Expo 2024 een nieuwe titel zullen laten zien, en het lijkt erop dat dit Ys Memoire: The Oath in Felghana zal worden.

De komst van een Engelse release van de titel verscheen nog voordat de game is aangekondigd al op verschillende posts op social media. Deze werden later overigens weer verwijderd. Ys Memoire: The Oath in Felghana verscheen al flink wat jaren terug op de PC, in 2005 om precies te zijn. Onlangs verscheen de game ook op de Nintendo Switch, maar tot nu toe alleen in Japan.

Ben jij fan van de Ys-serie en kijk jij uit naar de komst van een Engelse release van Ys Memoire: The Oath in Felghana?