Nintendo bespreekt hoe het scalping wilt tegengaan voor de Switch 2

Nintendo heeft plannen om de Switch 2 niet ten prooi te laten vallen van scalpers. Lees hier hoe ze dat willen doen.

Vorige week was er een aandeelhoudersvergadering van Nintendo. Tijdens deze vergadering werden verschillende onderwerpen besproken. Natuurlijk kwam de Switch 2 (officiële naam onbekend) ook aan bod. Eén vraag die een aandeelhouder stelde ging over hoe Nintendo verwacht scalping tegen te gaan wanneer het volgende apparaat uitkomt.

Voor wie niet weet wat scalping precies inhoudt: het is in essentie dat individuen of groepen grote hoeveelheden van een product kopen om met winst te verkopen. Iets wat regelmatig gebeurd met special editions en nieuwe apparaten.

Nintendo liet weten dat ze genoeg exemplaren verwachtten te produceren om dit tegen te gaan. Ook haalde Furukawa de tekorten aan van de halfgeleiders. Deze onderdelen waren tijdens de pandemie erg slecht verkrijgbaar wat resulteerde in vele tekorten van elektronische apparaten. Volgens Furukawa heeft Nintendo in elk geval geen problemen meer met tekorten hierin.

Of het Nintendo volledig lukt om scalping tegen te gaan met de Switch 2 valt nog te bezien. Vorige consoles waren vaak slecht verkrijgbaar in het begin. Zo was dat ook het geval bij de Switch. Hoe dan ook wanneer het systeem ook verschijnt, Nintendo zegt hun best te doen voor de fans. We moeten in ieder geval voor volgend jaar april meer horen over de opvolger van de Switch.

Hier kun je al het nieuws en de geruchten terugvinden over de Switch 2.