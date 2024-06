[Giveaway] Win een van de 3 bonuscodes voor World of Tanks Blitz!

We vieren het 10-jarig bestaan van de serie!

De legendarische gratis-te-spelen 3D-tankshooter World of Tanks Blitz, ook speelbaar op de Nintendo Switch, bestaat inmiddels alweer 10 jaar! Om de verjaardag van deze populaire game te vieren hebben we een leuke giveaway voor jullie. World of Tanks Blitz is gratis te spelen op onder andere de Switch, maar met onderstaand bonus pack wordt de game nog leuker! Wij mogen in samenwerking met War Gaming namelijk 3 bonuscodes verloten welke onderstaande bevatten:

Bretagne Panther (France, tier VI premium)

14 days premium account

Customization Container (x1)

Om kans te maken op één van de drie codes hoef je slechts een reactie onder dit bericht achter te laten, lekker makkelijk dus! Meedoen kan tot en met 5 juli aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gemakkelijk én gratis aan! Wanneer je wint, nemen wij contact met je op voor de code en de link om deze te verzilveren.

De game kun je alleen spelen of samen met vrienden. In het spel doe je mee aan 7v7-gevechten, onderzoek en upgrade je gepantserde voertuigen, gebruik je diverse tactieken – van vol op de aanval tot heimelijke survival – met als doel te winnen. Om het 10-jarig bestaan van de serie te vieren, vinden er de komende tijd bovendien volop toffe events plaats. Onderstaande video neemt je daar in mee!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.