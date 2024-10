Ys X: Nordics viert release met launchtrailer

Fans van de Ys-serie kunnen aan de slag met een nieuw deel, Ys X: Nordics is vanaf nu namelijk verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Met Ys X: Nordics is inmiddels de derde Ys-game op Nintendo’s hybride console verschenen. Hieronder kun je de bijbehorende launchtrailer bewonderen. Voor wie nog twijfelt na het zien van de trailer is er onlangs ook een gratis demo van de game verschenen in de eShop.

In Ys X: Nordics volg je wederom het verhaal van de roodharige avonturier Adol Christin. Dit keer ontmoet hij de trotse piraat Karja Balta, een ontmoeting die hij niet snel zal vergeten! Al snel merken ze dat het lot ze aan elkaar verbind, en dat de mysterieuze kracht van Mana daar iets mee te maken heeft. Terwijl ze op zoek gaan naar een manier om hun magische band te verbreken komen ze al snel in een conflict tussen twee rivaliserende partijen terecht. Aan de ene kant heb je de zeevarende krijgers genaamd de Normans, en aan de andere kant de mysterieuze en schijnbaar onsterfelijke Griegers. Om de mensen van deze plek te redden moeten Adol en Karja niet alleen samen leren werken maar ook ontdekken wat deze vreemde band hun kan brengen.