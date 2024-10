Cell Scientists: Beyond komt binnenkort naar de Nintendo Switch

R-Next heeft aangekondigd dat Cell Scientists: Beyond op 30 oktober 2024 uitkomt voor de Nintendo Switch. In deze sci-fi puzzelgame word je uitgedaagd om patiënten te helpen door gevaarlijke virussen te vernietigen met futuristische nano-schepen.

Cell Scientists: Beyond neemt spelers mee door vijftig spannende levels vol puzzels in een unieke verhaallijn waarin je het dodelijke Chaga-virus moet verslaan. Als speler ga je aan de slag in een futuristische wereld, waarbij je strategisch te werk moet gaan om elke missie te voltooien. De game biedt eenvoudig te leren besturing, wat het gemakkelijk maakt om direct in de actie te duiken. Zin om je puzzelvaardigheden te testen en de dag te redden? Ga de strijd aan in dit nieuwe sci-fi avontuur en bescherm een wereld vol patiënten tegen virussen!

Kan jij het virus verslaan? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.