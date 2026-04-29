Ys Memoire: Revelations in Celceta viert release met launchtrailer

Gisteren verscheen er weer een Ys-game voor de Nintendo Switch. Het gaat om Ys Memoire: Revelations in Celceta, die in mei 2025 al in Japan was uitgekomen. Dit is geen nieuwe titel, maar een port van Ys: Memoires of Celceta, een JRPG uit 2012, ontwikkeld door Nihon Falcom. De game werd oorspronkelijk uitgebracht voor de PlayStation Vita in Japan en kwam later ook naar de rest van de wereld. Net als een versie voor pc en PlayStation 4. Maar nu kunnen we in het Westen dus met een comeback op de Switch aan de slag. De launchtrailer van Ys Memoire: Revelations in Celceta is hieronder te bekijken.

Dit deel speelt zich in de tijdlijn van de franchise af vlak na Ys X: Nordics. Het verhaal draait uiteraard om avonturier Adol Christin, die nu in zijn eentje met geheugenverlies wakker wordt in Celceta. Hij wordt op een gevaarlijke missie gestuurd samen met een dief die beweert meer over hem te weten. Zal hij zijn verloren herinneringen terugvinden? Ga op zoek naar de waarheid over Adols verleden. Baan je een weg door een gevaarlijk landschap, gebruikmakend van een uniek tag-team gevechtssysteem dat creativiteit en strategie mogelijk maakt. Geniet van verbeterde graphics en de optie om te spelen terwijl je luistert naar de originele muziek of een nieuw gearrangeerde soundtrack. Meer informatie vind je hier op de officiële website.

