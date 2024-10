[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 43

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 24 oktober 2024

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven is de HD Remake van de gelijknamige game uit 1993, welke sindsdien is uitgegroeid tot een RPG klassieker. Het is een complete remake, met nieuwe graphics, gameplay functies en volledige Japanse en Engelse voice-overs. In de game ga je op avontuur om je koninkrijk uit te breiden en te verdedigen. Nadat jouw thuisland wordt aangevallen door één van de legendarische zeven helden ontvouwt zich een verhaal van wraak en keuzes, waarin je moet besluiten of je bereid bent te vechten voor waar je voor staat. Het interessante aan deze game is het non-lineaire verhaal waar jouw keuzes ook echt impact hebben op de wereld om je heen, tot op wie de troon erft. De gameplay bestaat vooral uit turn-based battles, waarbij je je posities aan kunt passen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om vriendschappen met personages te sluiten.

Ys X: Nordics

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 25 oktober 2024

In Ys X: Nordics volg je wederom het verhaal van de roodharige avonturier Adol Christin. Dit keer ontmoet hij de trotse piraat Karja Balta, een ontmoeting die hij niet snel zal vergeten! Al snel merken ze dat het lot ze aan elkaar verbind, en dat de mysterieuze kracht van Mana daar iets mee te maken heeft. Terwijl ze op zoek gaan naar een manier om hun magische band te verbreken komen ze al snel in een conflict tussen twee rivaliserende partijen terecht. Aan de ene kant heb je de zeevarende krijgers genaamd de Normans, en aan de andere kant de mysterieuze en schijnbaar onsterfelijke Griegers. Om de mensen van deze plek te redden moeten Adol en Karja niet alleen samen leren werken maar ook ontdekken wat deze vreemde band hun kan brengen.

Sonic X Shadow Generations

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 25 oktober 2024

Twee voor de prijs van één! In Sonic X Shadow Generations zijn Sonic en Shadow terug met een klassieke en moderne Sonic game, een gloednieuwe belevenis met twee unieke ervaringen! Het verhaal van Shadow Generations loopt parallel aan dat van Sonic Generations. Dus terwijl Sonic het opneemt tegen Doctor Eggman, knoopt Shadow de strijd aan met zijn aartsvijand Black Doom. Nouja, niet alleen Shadow, maar ook een geheim personage dat nog steeds niet is onthuld! ace door iconische levels uit de geschiedenis van Shadow en ontdek verborgen geheimen in een uitgebreide hub-wereld.

Speel nieuwe krachten vrij om de strijd met de Black Doom aan te gaan en de wereld te redden. Daarnaast bevat Sonic X Shadow Generations een complete remaster van de veelgeprezen game Sonic Generations, een avontuurlijke reis door de tijd met de meest geliefde 3D- en 2D-Sonic-levels, verbeterde graphics en bakken vol bonuscontent. Wij mochten de game al eventjes proberen. Lees hier wat wij ervan vonden.

Wat verder verschijnt in de week van 21 tot en met 27 oktober:

21 oktober – Speedollama

21 oktober – Kingsgrave

21 oktober – Garage Mechanic Simulator 3D

21 oktober – Viking City Tycoon

22 oktober – Hatch Tales

22 oktober – Wildermyth

22 oktober – Potionomics: Masterwork Edition

22 oktober – Fear the Spotlight

22 oktober – Fantasy Friends: Dream Worlds

23 oktober – SINce Memories: Off The Starry Sky

23 oktober – Super XYX

23 oktober – While We Wait Here

23 oktober – Say Cheese

24 oktober – Shin chan: Shiro and the Coal Town

24 oktober – Yakuza Kiwami

24 oktober – De Smurfen – Dreams

24 oktober – Slay The Princess: The Prinstine Cut

24 oktober – Orange Season

24 oktober – Card-en-Ciel

24 oktober – Botworld Odyssey

24 oktober – Romance of the three Kingdoms 8 Remake

24 oktober – Romance of the three Kingdoms 8 Remake – Digital Deluxe Edition

24 oktober – Chippy & Noppo

24 oktober – Fun pack (Coffee, Plis & Zombie Survivors)

24 oktober – Arcade Tanks World II – Tank Battle Simulator

24 oktober – Soul Stalker

24 oktober – Stilt Fella

24 oktober – Anime Dance-Off: Ghost Party

24 oktober – One Punch

24 oktober – Voidwrought

24 oktober – dotAGE

24 oktober – The Sun Shines Over Us

24 oktober – Hidden Cats in Spoky Town

24 oktober – The Jackbox Survey Scramble

24 oktober – Captain Barrel

24 oktober – The Bridge Curse 2: The Extrication

24 oktober – Prisnhax

24 oktober – Crash Puzzle Hammer-San

24 oktober – EGGCONSOLE ‘Murder Club’ PC-8801

24 oktober – Care Bears To The Rescue

24 oktober – Easy Cute Clean up Lesson

24 oktober – Stickin’ The Landing

24 oktober – World of Kungfu: Dragon and Eagle

24 oktober – Pixel Game Maker Series Chrotopia

24 oktober – Medieval Grandmaster: Tavern Board Battle

24 oktober – House of Horror – 7 Psychos

24 oktober – The Cheese Chase: Pizza Madness

24 oktober – Bookshop Wonderland: Supermarket Simulator

25 oktober – Sonic x Shadow Generations Digital Deluxe Edition

25 oktober – Barbie Project Friendship

25 oktober – Miraculous: Paris Under Siege – Deluxe Edition

25 oktober – Miraculous: Paris Under Siege

25 oktober – Ys X: Nordics – Digital Deluxe Edition

25 oktober – Ys X: Nordics – Digital Ultimate Edition

25 oktober – Wings of Njord

25 oktober – Garbage Driver Truck – Simulator 2025

25 oktober – The Coma 2B: Catacomb

25 oktober – Knights & Guns – Infinite Edition

25 oktober – Cats Hidden in Spooky Places

25 oktober – Arcade Room Simulator

26 oktober – Solomon Snow: First Contact

27 oktober – Zebulon: A lost Cat

27 oktober – Don’t Let Him In

