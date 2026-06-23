Meer muziek van Mario Kart World toegevoegd aan Nintendo Music

Begin deze maand verscheen Mario Kart World op Nintendo music met 130 tracks. Het opvallende hiervan was dat het alleen de nieuwe tracks van de game bevatte. Nu is daar eerder al verandering in gekomen toen de Free Roam tracks van Super Mario Galaxy 1 & 2 en Super Mario Bros. 1, 2 & 3 toegevoegd werden.

Vandaag zijn we van 163 tracks naar de 189 tracks gegaan. Zo zijn de tracks van de Nintendo 64 toegevoegd. Dat betekend dat games als Super Mario 64, Mario Kart 64 en Yoshi’s Story zijn toegevoegd aan de playlist. Alle Free Roam tracks hebben een eigen playlist die je hier kunt beluisteren.

Om de muziek te beluiisteren is er een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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