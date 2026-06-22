‘Online Battle Mode’-update voor Rose & Camellia Collection verschijnt vandaag

Afgelopen mei schreven we dat de Rose & Camellia Collection in juni een gratis zou krijgen. En vandaag is het zover! Uitgever PLAYISM en ontwikkelaar Nigoro laten weten dat de online battle mode op 22 juni uitkomt. Met deze update kun je aan de slag met bitchslap battles met spelers over de hele wereld. Wel is een abonnement op Nintendo Switch Online nodig om gebruik te kunnen maken van deze online-modus. ‘Met de introductie van online gevechten staan ​​de langverwachte klapgevechten tegen de sterkste spelers ter wereld op het punt van beginnen‘, aldus PLAYISM. ‘Laat je elegante vechtlust de vrije loop en ontketen een magnifiek en intens klapduel!‘

Collectie vol absurditeit

De collectie van ontwikkelaars WayForward en Nigoro bestaat uit vijf games: Rose & Camellia, Rose & Camellia 2, Rose & Camellia vs. La-Mulana, Rose & Camellia 3 en Rose & Camellia 4. Ze gaan over een aristocratische familie waar flink wat onenigheid heerst over een erfenis. Dat lossen de personages (waar er in deze collectie meer dan 30 van zijn) op de enige juiste manier op: met absurde bitchslap battles. Je neemt het telkens op tegen een andere tegenstander (lees: elegante dame). Tijd om wat respect in de familie te slaan. In ieder geval tot de vete is opgelost – dat wil zeggen, tot jij de erfenis in ontvangst mag nemen. Naast de lokale versusmodus voor twee spelers is er nu dus ook een online modus.

Bekijk hieronder de Japanse releasedatumtrailer van de update.