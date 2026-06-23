Rhythm Paradise Groove demo nu te downloaden

Volgende week verschijnt Rhythm Paradise Groove voor de Switch (en door backwards compatibility ook voor Switch 2). Wij konden de game eerder al testen en dat is te lezen in deze preview. Nu kun jij de game ook uitproberen. Er is namelijk een gratis demo verschenen op de eShop. Met deze demo kun je verschillende minigames proberen in zowel singleplayer als met multiplayer voor de game verschijnt. Het is dus zeker een goede manier om te zien of de game wat voor jou is.