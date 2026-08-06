Switch 2 inmiddels voorbij 23 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd

In mei ging het nog om 20 miljoen stuks, maar inmiddels is de Switch 2 wereldwijd al meer dan 23 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dat blijkt uit de financiële cijfers van 6 augustus die Nintendo gepubliceerd heeft. De OG Nintendo Switch zit inmiddels op meer dan 156 miljoen verkochte exemplaren. De verkoopcijfers voor de Switch 2 waren al door Nintendo bijgesteld naar aanleiding van de in mei aangekondigde prijsstijgingen. In Japan is de console namelijk al duurder, terwijl hij bij ons pas vanaf september het duurdere prijskaartje krijgt. Het is daarom interessant om te zien hoe de verkoopcijfers zich in de rest van het fiscale jaar ontwikkelen.

Toch heeft Nintendo de eerder gecommuniceerde targets niet bijgesteld, aangezien ‘de verkoopcijfers stabiel blijven‘. Kijkend naar de cijfers voor de software zien we dat voor de Switch Tomodachi Life: Living the Dream de grote winnaar is. Tijdens het afgelopen kwartaal is de game 7,94 miljoen keer verkocht. De totale verkoop overschreed op 5 augustus 2026 zelfs al de 8 miljoen exemplaren. Voor de Switch 2 was Pokémon Pokopia de grote klapper met 1,27 miljoen verkochte exemplaren in het betreffende kwartaal. Het bedrijf benadrukt dan ook het belang van een sterke line-up van nieuwe softwarereleases: ‘Wij zijn van mening dat het met regelmatige tussenpozen uitbrengen van nieuwe titels cruciaal is voor het bouwen van een basis waarop we onze geïnstalleerde hardwarebasis kunnen uitbreiden‘.

(Bron: Financiële resultaten dd. 6 augustus 2026)