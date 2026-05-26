54e Tetris 99 Grand Prix draait om Yoshi and the Mysterious Book

Wie weet geniet jij al van Yoshi and the Mysterious Book, dan heb je misschien helemaal geen tijd voor een nieuw Tetris 99 Grand Prix evenement. Maar toch is die aanstaande. Het vorige 53e event stond in het teken van Tomodachi Life: Waar Dromen Uitkomen. Nintendo onthult nu de cross-over voor de 54e Grand Prix en dat is uiteraard de nieuwste Yoshi-game. Het thema van Yoshi and the Mysterious Book wordt over een paar dagen, op vrijdag 29 mei 09:00 u aan Tetris 99 toegevoegd. Het evenement loopt tot dinsdag 2 juni 2026 08:59u.

Om mee te kunnen doen heb je een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Je speelt het thema vrij door 100 eventpunten te bemachtigen, wat je simpelweg doet door potjes Tetris 99 te spelen. Evenementpunten worden toegekend op basis van je plaatsing in de wedstrijden. Dit klinkt misschien vrij eenvoudig, maar je tegenspelers worden elke dag alsmaar beter. Het kan daardoor nog best een uitdaging zijn om de benodigde punten te verzamelen! Bekijk onderstaande trailer om alvast een indruk van het thema te krijgen, inclusief de muziek die op de achtergrond speelt.

