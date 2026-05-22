Soundtrack The Legend of Zelda: A Link Between Worlds toegevoegd aan Nintendo Music

Vorige week werd de soundtrack van Yoshi (NES en GameBoy) toegevoegd aan Nintendo Music. Deze week is het de beurt aan een Zelda-klassieker. Het gaat om de soundtrack van The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Deze game verscheen in 2013 voor de Nintendo 3DS. De soundtrack van The Legend of Zelda: A Link Between Worlds is per direct beschikbaar op Nintendo Music.

De soundtrack bestaat uit 105 nummers, goed voor 2 uur en 31 minuten luisterplezier. Daarnaast zijn er ook verlengbare nummers beschikbaar. Je vindt de playlist van deze soundtrack hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

