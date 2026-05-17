[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 21

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Yoshi and the Mysterious Book [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 21 mei

In Yoshi and the Mysterious Book begint het avontuur als er een mysterieus boek plotseling uit de lucht komt vallen. Het boek blijkt graaf Goedboeck te heten. Op de bladzijdes in het boek staat van alles afgebeeld. Maar wat dat nou precies is? Yoshi springt daarom het boek in en gaat op ontdekkingstocht om te achterhalen wat al die gekke wezentjes zijn. Als voorbeeld kun je bijvoorbeeld De Glubbit nemen. Dit is zijn officiële naam, maar in het spel kun je ze zelf ook namen geven. Ieder wezen lijkt unieke krachten te hebben die je platforming spel zullen opschudden. De Glubbit blaast bijvoorbeeld bellen waar je in kunt zitten voor een beperkte tijd voor ze klappen. Door een wezen op je rug te zetten kun je de krachten van ze beter gebruiken waardoor je nieuwe gebieden kunt bereiken. Al helemaal wanneer je gebruik maakt van eten om de soort bubbels aan te passen. Zo zorgt een appel voor een grotere bubbel.

Coffee Talk Tokyo [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 21 mei

Coffee Talk Tokyo is niet de eerste game uit de reeks. De eerste game, die gewoon Coffee Talk heet, kwam in 2020 al uit. In 2023 kwam het vervolg uit, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Ook in dit nieuwe deel, Coffee Talk Tokyo, houd jij je bezig met koffie en thee zetten voor je trouwe clientèle, terwijl je naar hun verhalen en problemen luistert. Je hebt een klein barretje in de grote hoofdstad, waar uiteenlopende klanten langskomen voor een bakkie troost. Lekker kabbelend, lekker cozy. In Coffee Talk Tokyo kun je je koffie-brouw-skills de vrije loop laten met nieuwe mechanics. Ondertussen geniet je weer van de relaxte soundtrack van Andrew “AJ” Jeremy. De componist die ook verantwoordelijk was voor de muziek van de eerste twee delen

Bubsy 4D [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 22 mei

Bubsy 4D is een 3D platform-avonturenspel waarin je in de huid kruipt van de lynx genaamd Bubsy. Het bekende personage is terug van weggeweest en dat betekent dat er nieuwe uitdagingen op je staan te wachten. In het spel ren, spring, zweef, klim en rol je door diverse intergalactische werelden, waar je vecht tegen robotschapen en enorme hoeveelheden bolletjes wol verzamelt. Gaat het jou lukken om alle BaaBots te verslaan en The Golden Fleece terug te halen? Wij mochten de game al eens proberen. benieuwd wat we hiervan vonden? Hier kun je onze ervaringen lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 18 tot en met 24 mei

19 mei – Farming Simulator 26 – Nintendo Switch Edition

19 mei – R-Type Dimensions III [Nintendo Switch 2]

19 mei – R-Type Dimensions III

19 mei – The Backrooms

The Backrooms 19 mei – Rune Dice

19 mei – Rune Dice

Chained Climb Together: Local Co-op 20 mei – Heroine Anthem Zero 2: Scalescars Oath

19 mei – Chained Climb Together: Local Co-op

Atomic Owl 20 mei – Alexandria IV

20 mei – Heroine Anthem Zero 2: Scalescars Oath

Roadtrip Ruckus: RV Survival Crew 21 mei – King of Tokyo – Richard Garfield

20 mei – Atomic Owl

PLANET WOW Wildlife Adventure 21 mei – Solitaire Legends – Fables and Fairytales

20 mei – Alexandria IV

21 mei – Table Flip Simulator

20 mei – Roadtrip Ruckus: RV Survival Crew

Poko’s Artic Quest 21 mei – Starbites

21 mei – King of Tokyo – Richard Garfield

Rails of Dead”Zombie Survivor Simulator 21 mei – Sunset Motel

21 mei – PLANET WOW Wildlife Adventure

Cats & Seek Tokyo 21 mei – GooNECT√2

21 mei – Solitaire Legends – Fables and Fairytales

Dice Goblins Clicker 21 mei – Habitat Shapes: The Tropical Journey

21 mei – Table Flip Simulator

The Last Ladybug 21 mei – Cosmic Mirage

21 mei – Poko's Artic Quest

Escape Tsunami for Brainrots 21 mei – Flight Simulator 2026

21 mei – Starbites

CoffeeFox: Kim Samwol 21 mei – EGGCONSOLE ‘Laydock 2 Last Attack’ MSx2+

21 mei – Rails of Dead"Zombie Survivor Simulator

Sapphire Tempest 22 mei – Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition [Nintendo Switch 2]

22 mei – Cooking Tycoons – Definitive Edition 3in1 Bundle

Cooking Tycoons – Definitive Edition 3in1 Bundle 22 mei – Buggy Off-Road Racing – Combo Edition

22 mei – Buggy Off-Road Racing – Combo Edition

Tank vs Tank – Value Edition 22 mei – Pool & Snooker Fever 2in1 Bundle – Elite Edition

22 mei – Tank vs Tank – Value Edition

Rugrats Retro Rewind Collection 22 mei – Club Sports Collection – Elite Edition

22 mei – Pool & Snooker Fever 2in1 Bundle – Elite Edition

Chicken Climber 22 mei – Isle Vacation

22 mei – Rugrats Retro Rewind Collection

Sheep in Love 23 mei – Pixie Plates – Complete Edition

23 mei – The Frog's Adventure

