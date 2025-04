Switch 2-camera krijgt Piranha Plant-versie

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen week werden naast de Switch 2 ook een aantal accessoires aangekondigd. Eén daarvan was de camera, die samenwerkt met de gloednieuwe Game Chat-functie en je daarnaast in bepaalde games kan plaatsen. Leuk idee, toch? Het design van de camera heeft voor sommigen wellicht een licht ‘big brother is watching you’-gehalte, en voor die mensen, die er toch eentje willen, is er een andere optie.

Accessoiremaker Hori komt namelijk met een Piranha Plant-versie van de camera. Die staat een stuk gezelliger naast de tv, of niet? Deze fleurige camera komt – net als de camera van Nintendo zelf – op 5 juni uit. Dezelfde dag dat de nieuwe console ook uitkomt. Hij is op verschillende websites al te pre-orderen, zoals bol.com en de Duitse MediaMarkt-website (nee, niet de Nederlandse). Zo te zien moet de Piranha Plant-camera € 39,99 gaan kosten. Wel is het natuurlijk de vraag of de specs van deze stekelige variant kunnen tippen aan het origineel.

