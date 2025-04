[Preview] Mario Kart World gooit de formule overhoop en is heerlijk chaotisch

Op 5 juni verschijnt Mario Kart World samen met de Nintendo Switch 2. De game heeft een heftig prijskaartje met 90 euro voor de fysieke versie. Tijdens een evenement in Parijs hebben wij alvast de game flink aan de tand kunnen voelen. Tijdens onze tijd met de game hebben we drie cup races kunnen voltooien en een Knockout Tour. De eerste indrukken daarvan waren enorm positief, maar hieronder kun je meer te weten komen waarom.

Een All-Star line-up

Mario Kart heeft al generaties een flink brede line-up met personages die speelbaar zijn. In deze game is dat buitengewoon veel geworden. Nu moet je sowieso gaan wennen aan het feit dat je nu 23 andere racers tegenover je hebt (en daardoor ook van de 1ste naar de 24ste plek kunt terugvallen) maar het spel gaf mij in de demo al keuze uit 60 verschillende opties. Daarvan waren er 28 individuele personages en de rest kostuums. Of kostuums een effect hadden op de stats van de wagens durf ik niet te zeggen. Sowieso misten er bevestigde personages zoals de Fish Bone.

Hopelijk was dit voor de demo zo gedaan, maar iedere outfit had een los vakje in het menu waardoor ik nu dus al vijf pagina’s moest doorbladeren en dan waren niet eens alle kostuums beschikbaar. Zo veranderde mijn Mariachi Waluigi tijdens knockout ook naar de Wampire outfit. Dit kan gebeuren door als item een zak eten op te pakken en die te gebruiken. Afhankelijk van het eten wat je daarmee krijgt krijg je niet alleen een boost, maar ook een switch qua outfit.

Het is leuk om te zien dat Nintendo zo veel nieuwe personages heeft weten toe te voegen, hopelijk verbetert alleen het keuzemenu nog een stuk.

Mix van oud en nieuw

De Grand Prix races zijn mixes tussen oud en nieuw. Zo heb ik toevallig twee keer een klassieke race gehad met Toads Factory en Shy Guy Bazaar, maar ook één van de volledig nieuwe levels. Wat opvallend is, is dat tenzij het de eerste race van een cup is je iedere track maar één keer hoeft te doorlopen. Je hebt nog steeds drie gedeeltes per race, maar vanaf de derde race begin je bij het einde van de voorgaande track op weg naar de volgende. Hierdoor zijn klassieke tracks niet echt volledig klassiek meer, aangezien twee derde volledig nieuw is. Dat geeft op zich een noodzakelijke frisheid voor sommige tracks, maar ik hoop toch wel dat er mogelijkheden gaan komen om langer op een track te kunnen racen buiten de open wereld. De courses zien er namelijk prachtig uit en kleine details vallen op deze manier een stuk minder op.

Wel is het nog steeds zo dat een track ongeveer 3 minuten duurt. Hoewel ik niet zeker ben van de CC in Grand Prix mode gok ik dat het 100cc was. Dit was namelijk ook wat in Knockout Tour gespeeld werd. Dus ik ga er niet van uit dat een Grand Prix echt significant korter wordt op deze manier. Wel diverser aangezien je dus niet stukken track herhaalt over het algemeen.

Hoewel de game geen antizwaartekracht meer heeft, is er wel een restantje van over gebleven. Je kunt nu namelijk verschillende trucs doen en één daarvan is tijdelijk rijden op muren. Het laat zien dat hoewel ze soms dingen volledig vernieuwen er toch inspiratie overblijft in de nieuwere games. Wel echt nieuw is dat je Tony Hawk kunt nadoen. Je kunt namelijk met je voertuig grinden op verschillende railingen en daar ook vanaf springen met een handige boost.

Nieuwe items en net wat andere werking

Ook items hebben een opfrisbeurt gehad. Geen kramp meer in je vingers in elk geval, de game hangt automatisch je eerste item achter je kart. Hierdoor hoef je niet eeuwig een knop in te drukken om een groen schild achter je te houden. Het was na jaren knoppen ingedrukt houden wel flink wennen om dat niet te doen, maar persoonlijk vind ik dit een fijner systeem. Ook lijkt de werking van verschillende items veranderd te zijn. Zo lijkt het dat ik niet meer geraakt kon worden door een Bullet Bill. Je wordt nu hard opzij geduwd, maar echt geraakt niet meer.

Daarnaast zijn er verschillende nieuwe items waaronder de coin shell die een flinke lading munten op de baan gooit (je kunt in deze game trouwens 20 munten bij je houden). En maakt de Feather een terugkeer tijdens races. De laatste keer dat die gebruikt kon worden was in Super Mario Kart (in MK8D was die alleen in Battle Mode)

Knockout Tour lijkt op frantic mode, maar net nog wat chaotischer

Knockout Tour is een nieuwe modus in Mario Kart World en laat je één lange race doorlopen, met één significant verschil. Er zijn namelijk meerdere checkpoints die iedere keer de laatste vier speler elimineert. Deze modus heeft verschillende rally’s met ieder zes stukken. Deze stukken zijn alleen niet volledig uniek, aangezien sommige rally’s elkaar overlappen qua gebied.

Ik heb hiervoor één potje kunnen spelen en wat opvalt, is dat het pure chaos is. Afgezien dat ik niet veel blauwe schilden heb gezien lijkt het wel Frantic Mode. Hoewel ik best veel van mijn potje op de eerste plek zat ben een paar keer heel snel teruggezakt naar één van de laatste posities. Door de 24 spelers is het namelijk een heel stuk makkelijker om meerdere keren geraakt te worden. Je krijgt echter daardoor ook wel sneller betere items. Zo had ik een Golden Mushroom op plek 5 vlak nadat ik er al één had gehad. Je krijgt als speler dus wel genoeg kansen om je te herstellen, maar niet altijd is dat genoeg.

Ik hoop vooral dat de game meer dan de huidige acht rally’s gaat hebben, want ik denk dat ik (zeker als er overlap blijkt te zijn) hier wel sneller mee klaar ben dan met de normale races.

Open Wereld is interessant, maar lijkt redelijk leeg

Vooraf aan de Knockout Tour moest je wachten tot alle spelers een voorkeur hadden opgegeven voor welke rally je ging rijden. Als je al had gekozen kon je even vrij rondrijden in de wereld. Nu had ik daar maar een kleine drie minuten voor, maar wat me opviel, is dat het leeg voelt. Ik kwam geen andere personages tegen die lekker rondreden en dat terwijl ik wel gewoon items kon oppakken en gebruiken.

De wereld zit dan wel interessant in elkaar qua overgangen van gebieden en je kunt echt praktisch overal heen, maar het mistte nog wat. Hopelijk is er een losse modus voor deze wereld die meer leven geeft er aan. Zo niet ben ik bang dat ik een keertje alles verken en daarna niet meer terug ga keren, iets wat ik voor de aangeraden prijs toch wel jammerlijk zou vinden.

Grafisch erg indrukwekkend

Wat wel opviel tijdens iedere race, maar zeker als je wat meer op je gemak door de wereld rijdt, is hoe mooi de game wel niet er uit ziet. De game heeft natuurlijk geen realistische graphics, maar de details zijn erg goed gedaan. Van de groeven in de planken van een pier tot de vlammen uit de uitlaat tijdens een boost. Het is een perfecte game die de kracht van de Switch 2 moet introduceren.

Ook op het nieuwe lcd-scherm van de Switch 2 moet ik zeggen dat de kleuren erg goed te zien waren en oprecht dicht bij OLED kunnen komen. Dit heeft ook waarschijnlijk met het HDR te maken, aangezien dat ook meer contrast geeft, iets wat OLED ook erg goed doet.

Daarnaast voelt de racegame levendiger door de vele animaties die de racers maken. Tijdens het maken van bewegingen tijdens jumps, maar ook wanneer ze geraakt worden door een wapen. Het zijn dit soort details die mij wel het idee geven dat dit één van de beste Mario Kart games kan gaan worden. Mits ze de content niet karig maken.

Geweldige ervaring, maar nog wel dingen onduidelijk

Mario Kart World heeft alle ingrediënten voor weer een bijzonder leuke game-ervaring. Wel vraag ik toch nog steeds wel dingen af. Zoals het maar tonen van zeven cups, kun je in bijvoorbeeld VS wel een track drie rondes spelen of dat de meeste tracks maar een enkele ronde zijn. Ook zijn opties als 200CC niet bevestigd of een goede reden om de open wereld te verkennen. Hopelijk hoeven we niet te lang te wachten hierop, 17 april is er namelijk weer een Nintendo Direct met een focus op deze game.