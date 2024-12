Afterlove EP komt in februari naar de Switch

Afterlove EP werd eind 2021 aangekondigd. Deze game, van dezelfde maker als Coffee Talk en What Comes After, is een slice-of life adventure welke zich afspeelt in het hedendaagse Jakarta. Het stond gepland voor begin 2022, maar die datum is om verschillende redenen uitgesteld. Nu, meer dan drie jaar na de aankondiging, komt de game dan alsnog naar de Switch. Het team heeft namelijk aangekondigd dat de game op 14 februari op de Switch verschijnt. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Afterlove EP is een interessante mengeling van een visual novel en een verhalende avonturen game, met rhythm game elementen. In-game volg je het verhaal van Rama, een jonge muziekkant wiens leven stilstaat na de dood van zijn vriendin, Cinta. Zijn hechte vrienden en bandleden proberen er van alles aan te doen om Rama te helpen dit verdriet te verwerken en verder te gaan met zijn leven, maar Rama zit vast. Hij verwaarloost zijn muziek, mentale gezondheid en vriendschappen. En om dingen nog moeilijker te maken hoort hij de stem van Cintra in zijn hoofd, en weet hij niet of het nou een geest is of onderdeel van zijn eigen verbeelding.

De band waar Rama inzit heeft over een maand een belangrijk optreden. Zijn vrienden geven hem een ultimatum: of hij gaat zich serieus inzetten voor de band en de liedjes schrijven die hij belooft heeft of ze gaan verder zonder hem. Het is aan jou om Rama tijdens deze 28 dagen en nachten te begeleiden. Verken de stad, kies welke relaties je wilt onderhouden en repareren of welke nieuwe je wilt achtervolgen. Confronteer het verleden, hervind je creatieve uitlaadklep en help Rama zijn toekomst weer op de rails te krijgen.