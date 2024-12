SoulQuest slasht zich een weg naar de Switch

Platformer SoulQuest krijgt een Switch-release. Dat bevestigen SoulBlade Studio en Tomas J Pereyra. Op het moment van schrijven is er nog geen releasedatum bekend. Er loopt nog steeds een Kickstarter-campagne om geld in te zamelen voor dit project, hoewel het doel in principe al is gehaald. Naast een digitale release staat er ook een fysieke versie van de game op de planning.

SoulQuest is er eentje voor liefhebbers van games als Devil May Cry en Bayonetta. De combat van deze hack-and-slash platformer is hier namelijk op gebaseerd, al zou je het niet zeggen als je de visuals van deze games naast elkaar legt. De gritty artstyle van de twee inspiratiebronnen maakt namelijk plaats voor een kleurrijke pixelart-look. Iets totaal anders dus! Desondanks valt er meer dan genoeg te knokken in SoulQuest.

Ook de setting en het verhaal hebben grote inspiratiebronnen, namelijk Keltische mythologie en de legende van koning Arthur. Dat belooft een aangrijpend verhaal, over liefde die de dood overwint. Met een uitgebreid scala aan aanvallen en magie ga jij je vijanden te lijf in enorme levels, waarbij je in een diepgaande vechtsysteem duikt dat zowel voor beginners als veteranen genoeg uitdaging zou moeten bieden.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder alvast de trailer: