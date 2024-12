Lighthouse of Madness onderweg naar de Switch

QUByte Interactive en Flying Jack Studios hebben aangekondigd dat hun aankomende Lovecraftian horror game Lighthouse of Madness naar de Switch komt. Wanneer is helaas nog niet duidelijk, alleen dat het ergens in 2025 zal zijn. Gelukkig is er wel alvast een trailer vrijgegeven voor iedereen die benieuwd is naar de game. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Lighthouse of Madness is een first person horror game waarin je de mysteries van een afgelegen eiland ontdekt. Jij speelt Dorian Cannon, een vuurtorenwachter met een aantal unieke taken. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor de reparatie van een aantal oude vuurtorens, en is het is aan jou om verouderde systemen te vervangen door geautomatiseerde nieuwe. Tijdens één van je expedities krijg je de opdracht om een aantal andere wachters mee te nemen naar het vasteland. Maar wanneer je op de plek van bestemming komt merk je al snel dat er iets niet klopt…

Het eiland waar je bent bevind zich in de Innsmouth Regio, en heeft een enorme vuurtoren en een verlaten mijn. Het is aan jou om de omgeving, de vuurtoren en andere gebouwen te onderzoeken waarbij je steeds meer het idee krijgt dat er iets niet klopt. Wat zat er eigenlijk in die mijn? En waar zijn de wachters gebleven? Onderzoek alles, los puzzels op en vind meer geheimen dan je lief is. Sommige geheimen zijn ouder dan de mensheid. Sommigen zijn zo buitenaards dat iedereen gillend gek zou worden. Durf jij de waarheid boven water te halen?