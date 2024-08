Dit is een beetje een tease, maar gezien de prachtige trailer, delen we het toch. Radical Fish Games, de ontwikkelaars achter CrossCode, heeft Alabaster Dawn aangekondigd. Helaas is nu alleen nog de pc-versie aangekondigd, die vanaf 2025 in Early Access moet gaan. Over console-versies, waaronder de Nintendo Switch, wordt nog iets vager gedaan. Nintendo Life merkt wel terecht op dat CrossCode ook naar de Switch kwam en we dus hoopvol kunnen zijn.

Alabaster Dawn is een actie-RPG die eerst bekend stond als Project Terra. Met bovenstaande trailer hebben de ontwikkelaars het project dus echt uit de doeken gedaan. Het resultaat lijkt een snelle actie-RPG te worden die vooral opvalt door de prachtige pixel-art-graphics. Hun vorige titel, CrossCode, genoot natuurlijk ook al van die stijlvolle graphics, maar de devs lijken voor Alabaster Dawn echt alles uit de kast te halen.

