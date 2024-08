Fysieke versie Rise of the Triad: Ludicrous Edition vanaf morgen te pre-orderen

Limited Run Games opent morgen de pre-orders voor Rise of the Triad: Ludicrous Edition. Je hebt dan tot 8 september de tijd om de fysieke versie van de game voor te bestellen. En zoals we inmiddels gewend zijn van Limited Run Games, komen er meerdere versies uit van de titel.

Rise of the Triad kwam oorspronkelijk uit op de pc in 1994. De game is ontworpen door Tom Hall die het jaar daarvoor aan DOOM heeft gewerkt. En hoewel Rise of the Triad niet het succes behaalde van de ‘moeder der shooters’ (dit blijft een discutabel onderwerp…), kreeg de game toch een cultstatus. Een remaster van de game, 30 jaar later, in de vorm van de Ludicrous Edition lijkt dan ook op z’n plaats.

LRG brengt 2 varianten uit van de Switch-port. De standaard versie zal $35 kosten en bevat de game op cartridge in een mooi doosje. Daarnaast kunnen fans de 30th Anniversary Edition kopen voor $75. Deze versie bevat hetzelfde als de standaardversie, plus een coole lunchbox om de game in te bewaren. Er zit daarnaast nog een poster in de doos, metalen pins én de soundtrack op cd.

Ga jij deze game toevoegen aan je collectie? Of blijf je bij de floppy-versie zoals deze in 1994 uitkwam? Laat het weten in de comments!