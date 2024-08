Five Nights at Freddy’s: Into the Pit plotseling verschenen op de Nintendo Switch

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit plotseling verschenen op de Nintendo...

Afgelopen juni werd Five Nights at Freddy’s: Into the Pit aangekondigd, een nieuwe game in de populaire horrorfranchise. De game werd aangekondigd voor een heleboel platformen (waaronder de Nintendo Switch) maar kreeg in eerste instantie geen releasedatum mee. Deze is in de tussentijd ook niet meer gegeven, maar dat hoeft ook niet, want de game is gewoon plotseling verschenen. Iedereen die in de Nintendo eShop gaat kijken zal zien dat de game te downloaden is voor €19,50. Voor de gelegenheid heeft Mega Cat Studios nog wel even een launch trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

Niet bekend met Five Night’s at Freddy’s?

Het kan bijna niet, maar voor iedereen die onbekend is met Five Nights at Freddy’s volgt hier een korte samenvatting. Five Nights at Freddy’s is een horror franchise waarin een pizzeria centraal staat. In deze pizzeria staan grote elektronische poppen welke, vaak ’s nachts, tot leven komen. In de meeste delen van de franchise is het daarna je doel om vijf nachten in deze pizzeria te overleven, maar er zijn inmiddels ook games die spelen met dit concept. Zo is er bijvoorbeeld een wat meer open-world game waarin je maar één nacht hebt om uit een enorm winkelcentrum te ontsnappen (Security Breach) of een game die zich afspeelt in een slaapkamer. (Five Night’s at Freddy’s 4). Ook zijn er inmiddels een live action film, meerdere mobiele games en boeken verschenen.

Het nieuwste deel in deze enorme franchise speelt wederom een beetje met het concept. Five Night’s at Freddy’s: Into the Pit is namelijk een 2D sidescrolling horror adventure game. Je volgt het verhaal van Oswald, een normale jongen die vurig hoopte dat zijn leven niet zo saai was. Dat veranderd echter al snel wanneer hij een ballenbak vind in een verlaten pizzeria. Plotseling bevind hij zich in het verleden, maar al snel blijkt dit niet de verandering van zijn leven te zijn waar hij op hoopte… overleef 5 bloedstollende nachten waarin je door de tijd reist, sporen verzamelt en de dreiging die je achtervolgt probeert voor te blijven.