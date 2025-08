Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack komt 13 november naar Switch (2)

De afgelopen jaren zijn er drie Atelier Ryza-games verschenen op de Nintendo Switch. Samen vormen ze een trilogie en van die trilogie komt binnenkort een verbeterde versie uit. De Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack bevat alle drie de verbeterde games en komt 13 november 2025 uit op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De games kunnen naast in de bundel ook individueel aangeschaft worden. Ze zullen alleen digitaal te koop zijn in het Westen.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack bestaat uit de games Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX en Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX. Deze DX-versies bevatten de DLC van de basisgame. Daarnaast zijn er ook nieuwe personages en verhaalelementen toegevoegd.

Mocht je nooit een game uit de reeks gespeeld hebben, dan zijn de reviews van de basisgames Atelier Ryza, Atelier Ryza 2 en Atelier Ryza 3 aanraders om te lezen.