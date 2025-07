Overzichtstrailer Drag X Drive is nu te bekijken

Donderdag 14 augustus kunnen Switch 2-bezitters aan de slag met het gloednieuwe spel Drag X Drive. We moeten dus nog iets meer dan twee weken wachten. Dat is dan ook de reden dat Nintendo of America een overzichtstrailer op haar YouTube-kanaal heeft geplaatst. Hierin worden onder andere de besturing en de spelregels uitgelegd. Echter maken we evenals kennis met de gamemodi, minigames en leren we dat de rolstoel aan te passen in naar eigen smaak.

Mocht je niet kunnen wachten tot 14 augustus, dan heb ik misschien wel goed nieuws voor je. Eerder deze maand is er immers een Global Jam demo-event van Drag X Drive aangekondigd. Tijdens dit evenement kunnen Nintendo Switch Online-leden een paar dagen eerder aan de slag gaan met de 3×3-basketbalwedstrijd. Meer informatie daarover lees je hier.

De game gaat volgende maand voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank. Wil je graag alles over Drag X Drive weten? Bekijk dan onderstaande overzichtstrailer!