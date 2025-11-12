[Review] Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (Switch 2) – Beste versie

In 2019 begon de Secret-reeks met Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Een jaar later volgde al Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy en de trilogie werd in 2023 met Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key afgesloten. Vanaf morgen kunnen fans en nieuwkomers opnieuw de wereld van Atelier Ryza beleven. De games worden namelijk opnieuw uitgegeven als Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack. In deze review gaan we dieper in op de verschillen en of Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (Switch 2) de versie is om te spelen!

Welke versie moet ik kopen?

Maar nu eerst de verschillende mogelijkheden om deze games aan te schaffen. De Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack is in het Westen alleen digitaal te koop. Er is zowel een Switch- als Switch 2-versie, maar je moet goed opletten welke je koopt. Je kan namelijk niet van de Switch- naar de Switch 2-versie upgraden. Voor alle drie de games samen betaal je €89,99 (Switch, Switch 2) in de Nintendo eShop. Los zijn ze ook te koop voor €39,99 per stuk: Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX (Switch, Switch 2), Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX (Switch, Switch 2) en Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX (Switch, Switch2).

Hoewel in het Westen geen fysieke versie te koop is, is deze in Azië wel te koop. Daar kan je de Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack fysiek kopen voor de Switch (niet voor de Switch 2!). Deze versie bevat ook Engels en is daarmee een goede optie voor fysieke verzamelaars. Met als nadeel dat je vastzit aan de Switch-versie. Let wel op dat de Japanse Switch-versie van Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack geen Engels bevat. Al met al is het een chaos met al deze verschillende versies. Ben je geïnteresseerd, let dan heel goed op wat je koopt, want upgraden is dus niet mogelijk! Je kan aanhouden dat de Switch 2-versie alleen digitaal te koop is en de Switch-versie met Engels alleen fysiek in Azië.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX

Mocht je eerder de originele games hebben aangeschaft, dan kan je niet naar deze DX-versies upgraden. Bovendien kunnen de savefiles van de basisgames niet overgedragen worden naar deze DX-versies. Dit maakt het zeer onvriendelijk jegens de fans die deze Atelier Ryza-games al eerder hebben gekocht. Als bezitter van de originele games vind ik dit ontzettend jammer. Ik had graag met mijn savefile verder gegaan in deze DX-versies, maar moest noodgedwongen opnieuw beginnen. Ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen daar zin in heeft.

Toevoegingen

Omdat deze DX-versies in de basis nog hetzelfde zijn als de originele games, raad ik het aan om de reviews van de originele games te lezen als je er niet bekend mee bent. In deze review ligt de focus meer op de verschillen en noodzaak van de DX-versies. Je vindt de reviews hier: Atelier Ryza, Atelier Ryza 2, Atelier Ryza 3. Aan de drie games in de Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack zijn allerlei dingen toegevoegd ten opzichte van de originele games. Hieronder volgt een overzicht per game.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX

Atelier Ryza DX bevat nu alle DLC’s die eerder voor Atelier Ryza is uitgebracht. Ook zijn Agatha Harmon, Kilo Shiness en Romy Vogel nu speelbare personages. Daarnaast zijn er twee gloednieuwe verhalen toegevoegd. Eentje met Kilo in de hoofdrol en de ander is een ‘after story’ die de link tussen Atelier Ryza en Atelier Ryza 2 legt.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX

Aan Atelier Ryza 2 DX zijn net als bij het eerste deel ook alle DLC’s toegevoegd. Beschikbaar gemaakt als nieuw speelbare personages zijn Empel Vollmer en Lila Decyrus. Ook is er een gloednieuw verhaal met Empel en Lila toegevoegd. Daarnaast is de Zelepsto Cave voor het eerst verkenbaar gemaakt in Atelier Ryza 2 DX. Als extra toevoeging zal Fi Ryza volgen op reis en haar helpen de gebieden makkelijker te verkennen.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX

Naast alle DLC’s zijn er drie nieuwe speelbare personages aan Atelier Ryza 3 DX toegevoegd. Het gaat om Clifford Disweel, Serri Glaus en Kilo Shiness. Ook is er met die laatste twee een extra verhaal speelbaar. Als nieuwe map is Craes Island toegevoegd. Als laatste is er de nuttige toevoeging van Wind Beasts die automatisch items verzamelen.

Voor alle games

Daarnaast zijn er verbeteringen die voor alle games gelden. Eén daarvan is ‘Custom Combat’-modus. In die modus kan je zelf de levels, de monsters bepalen en meer. Ook is de opslag van de ‘basket’ en ‘container’ geüpgraded. Verder zijn er bonussen die je ontvangt als je al een savefile hebt van één of meerdere van de originele games. Dit staat redelijk haaks op de praktijken waarmee ze bestaande spelers proberen weg te jagen door de onmogelijkheden van upgraden. Al met al nuttige toevoegingen, maar niets bijzonders. De gamespecifieke toevoegingen zijn daarentegen belangrijker, omdat deze ook echt wat toevoegen aan het verhaal. Ook fijn is dat je de nieuwe stukken verhaal in het menu kan selecteren om direct te spelen. Dat maakt het weer wat handiger voor wie vooral dat wil ervaren.

Performance op de Switch 2

Op de Nintendo Switch draaiden de originele games oké. Van wat je op de Switch mocht verwachten was het allemaal vrij acceptabel. In Atelier Ryza 3 kon je merken dat de Switch het een stuk lastiger had door de openwereld-segmenten. Wanneer je de trilogie op de Switch 2 speelt, merk je dat ze af en toe vrij wazig zijn. De Switch 2-versie van Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack daarentegen heeft dat gelukkig goed aangepakt. Alles ziet er net wat scherper en mooier uit. Ook is de framerate stabiel. Omdat ik de Switch 2-versie gerecenseerd heb, weet ik niet hoe deze verbeterde versies op de originele Nintendo Switch draaien. Daarover kan ik dus geen uitspraken doen. De Switch 2-versie is in elk geval geslaagd. Al blijft de vraag staan of het enorm verschilt van de Switch-versie.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX

Aanrader voor wie?

Al met al is Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack dé manier om deze games te ervaren. De games zijn nog steeds een genot om te spelen en bieden vele uren speelplezier. Voor nieuwkomers is het makkelijk om deze versie aan te raden, want hiermee krijg je het meest complete pakket. Voor wie al de gehele trilogie heeft ervaren, is het niet aan te raden. Er kleven veel te veel nadelen aan in de vorm van geen upgrade mogelijk en opnieuw moeten starten. Heb je pas één of hooguit twee van de games gespeeld, dan is het aan te raden om voor de nog te spelen games de DX-versies te kopen.