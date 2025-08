Vlieg naar grote hoogtes met drie nieuwe soundtracks op Nintendo Music

Het is weer dinsdag en dat betekent een gloednieuwe update van toegevoegde muziek. Ook deze week is er niet maar een enkele game toegevoegd aan de dienst. Deze keer zijn er maar liefst drie titels verschenen. Deze titels zijn allemaal wel aan elkaar gelinked want ze zijn van dezelfde franchise. Het zijn namelijk alle drie de games van Pilotwings. Deze games zijn oorspronkelijk op de SNES, N64 en 3DS verschenen en zijn samen goed voor 75 tracks en zijn samen goed voor 1 uur en 41 minuten. De meeste tracks zijn ook geschikt voor extended luisterplezier.

Hoe de tracks en speeltijd verdeeld zijn heb ik hieronder in een handig lijstje. Iedere link stuurt je direct door naar de volledige tracklist van de betreffende game. Hiervoor moet je wel op een apparaat zitten met de app geïnstalleerd.

De soundtracks zijn vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

