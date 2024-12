Bendy: Lone Wolf aangekondigd voor Nintendo Switch

Bendy is back! Ontwikkelaar Joey Drew Studios deelt hun nieuwste project uit de horror-serie: Bendy: Lone Wolf. De game verschijnt ergens in 2025 voor de Nintendo Switch. Dat maakte de ontwikkelaar zojuist bekend.

In 2018 verscheen Bendy and the ink Machine voor de Nintendo Switch. Een first-person puzzel-actie-horrorspel game dat je probeerde de stuipen op het lijf te jagen. In onze review lees je wat wij destijds van deze horrorgame vonden. Andere delen zoals Bendy and the dark Revival zijn niet beschikbaar op de Nintendo Switch. Maar het nieuwste deel, dat volgend jaar verschijnt, zal dus wel weer op de Nintendo Switch te spelen zijn. In Bendy: Lone Wolf speel je als Boris die zich een weg probeert te banen door de eindeloze gangen van fictieve animatiestudio Joey Drew Studios. Het is aan jou om uit handen te blijven van de Inkt Demoon en de Cartoon Creeps. Bereid je voor op een zenuwslopend kat en muis spel.

Nieuwsgierig naar dit nieuwe Bendy deel? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder.