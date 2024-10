Horror game Self-Delusion krijgt Switch-versie

Het is oktober, de griezeligste maand van het jaar. Uitgevers van horror games maken daar gretig gebruik van, en het is dan ook niet vreemd dat Self-Delusion nu is aangekondigd voor de Switch. Deze first person horror game verscheen twee jaar geleden op Steam, waar hij erg positief ontvangen is. Uitgever Sometimes You heeft nu aangegeven dat hij ook naar de Switch komt, op Halloween! Vanaf 31 oktober kunnen we met deze titel aan de slag. Om dit nieuws bekend te maken is er ook een trailer verschenen, die kun je hieronder bekijken.

Self-Delusion is een first-person Survival horror game welke zijn inspiratie haalt uit Slavische sprookjes en folklore. Je zult dus monsters tegen komen zoals de Kolobok, Leshy, Boggart, Lapot en andere vreemde en angstaanjagende wezens. Verken de verschillende omgevingen, analyseer de monsters en vind manieren om je te verstoppen of te ontsnappen. Het belangrijkste is overleven, maar gaat je dat lukken te-midden van al deze vreemde wezens? Met meerdere eindes die veranderen hoe je tegen het verhaal aankijkt ben je wel even bezig in de vreemde wereld van Self-Delusion!