Yarr! Tile Tales: Pirate komt naar de Switch

In 2025 wordt het puzzelen met piraten in Tiles Tales: Pirate. NineZyme Ou brengt hun nieuwe puzzelgame ergens in het tweede kwartaal uit op de Nintendo Switch. In de trailer zie je hoe de game eruitziet:

Zoals je in de trailer ziet, moet de speler tegels verschuiven om de weg vrij te maken voor een piraat op zoek naar goud. Dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Je zult elk level eerst goed moeten verkennen om te achterhalen wat de bedoeling is, en waar je verborgen schatten kunt vinden. Als je de oplossing in de vingers hebt, kun je voor elke puzzel een bonusster verdienen door de puzzel in zo min mogelijk acties op te lossen. Los 90 puzzels op, verspreid over 9 gebieden, terwijl je zoveel mogelijk plundert. Onderweg kom je allerlei volk en wezens tegen, van vriend tot vijand: aapjes, dorpelingen, geesten en meer. Uiteraard ontbreekt het ook niet aan de nodige obstakels. In totaal zijn er 81 schatten om te verzamelen. Completionists kunnen daarnaast hun hart ophalen door te proberen alle 252 sterren te verzamelen.

Een exacte releasedatum is er nog niet, maar Tile Tales: Pirate zal in ieder geval digital verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.