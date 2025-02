Horror game Mouthwashing komt naar de Nintendo Switch

Veelgeprezen horror game Mouthwashing komt ergens in 2025 naar de Nintendo Switch en andere consoles. Dat hebben uitgever Critical Reflex en ontwikkelaar Wrong Organ bekendgemaakt op X. De game verschijnt zowel digitaal als fysiek. Een fysieke editie voor de Nintendo Switch en PlayStation 5 gaat beschikbaar komen via Fangamer. Pre-orders zijn nog niet mogelijk. Wel kun je een alert aanmaken zodat je op de hoogte wordt gehouden. Wij houden je hier natuurlijk op de hoogte wanneer er meer bekend wordt gemaakt over een concrete releasedatum.

MOUTHWASHING IS COMING TO CONSOLES



A tragedy of friendship, betrayal and endless sea of mouthwash will be available on PS5 and Switch later this year.



with physical edition via @Fangamer, of course. cuz we love y'all so much.



