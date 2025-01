Big Helmet Heroes krijgt releasedatum

Big Helmet Heroes is een beat ‘em up adventure game, die halverwege vorig jaar werd aangekondigd. De game stond oorspronkelijk gepland voor 2024, maar toen het einde van dat jaar in zicht kwam bleek dat de game uitgesteld moest worden. Maar gelukkig niet te lang! Uitgever Dear Villagers en ontwikkelaar Exalted Studio hebben namelijk aangegeven dat de game begin februari verschijnt. Vanaf 5 februari kunnen we met deze titel aan de slag. Voor iedereen die benieuwd is naar deze titel is er ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Big Helmet Heroes is een adventure game die hoog inzet op zijn animatie. Volg deze schattige ridders met veel te grote helmen terwijl ze door verschillende prachtig geanimeerde werelden reizen, uitdagingen te lijf gaan en natuurlijk proberen de prinses te redden. Jij kiest één van vier personages waarmee je op reis gaat: De Krijger, de Bruut, de Schurk of de Monnik. Iedere held heeft zijn eigen vechtstijl, wapens en krachten die je kunt gebruiken om het gevecht aan te gaan. Daarnaast hoef je dit avontuur niet in je eentje te lijf te gaan: een vriend kan je helpen in de co-op mode. Versla samen vijanden, bedenk jullie plan, of ga gewoon chaotisch de strijd aan.