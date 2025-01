Switch-versie Tiny Terry’s Turbo Trip verschijnt volgende maand

Nederlandse indie ontwikkelaar Snekflat brengt Tiny Terry’s Turbo Trip naar de Switch. Dat heeft hij samen met uitgever Super Rare Originals aangekondigd. De game verscheen oorspronkelijk afgelopen mei op Steam, waar hij momenteel als “overweldigend positief” aangeschreven staat. Of dat voor de Switch-versie ook zal gelden kunnen we binnenkort ervaren, want de game verschijnt op 13 februari al op de Switch. De trailer die dit aankondigde kun je hieronder bekijken.

In Tiny Terry’s Turbo Trip stap je in de slippers van Terry: een dromer met een enorm doel. Hij wil zichzelf met een eigen gemaakte auto de ruimte in slingeren. Zoiets cools en roekeloos doen zal hem zeker het gesprek van de dag maken, maar waar te beginnen? Volg Terry op zijn zoektocht door de kleine open wereld van Sprankelwater, waar hij vele geheimen kan ontdekken en een hele sloot aan personages zal ontmoeten (om daarna te kunnen irriteren). Verzamel een assortiment aan vreemde voorwerpen terwijl je de wereld verkent, en houd vooral je ogen open voor TURBO JUNK. Hiermee kan Terry namelijk langzaam maar zeker zijn auto aanpassen naar de raket van zijn dromen! Vang insecten, graaf gaten, vernietig auto’s, wordt rijk, draag hoeden en ontrafel een aandoenlijk verhaal via hilarische interacties met vreemde Sprankelwaternaars.