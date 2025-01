PowerWash Simulator introduceert Wallace & Gromit DLC

Als we ergens op kunnen rekenen, is het wel dat er vroeg of laat weer DLC voor PowerWash Simulator verschijnt. Sinds de game enkele jaren geleden uitkwam, is er om de zoveel tijd een DLC-pakket uitgekomen in het teken van specifieke franchises. FuturLab en Square Enix luiden 2025 dan ook in stijl in met het volgende pakket. Deze keer is het de beurt aan Wallace & Gromit.

Op het moment van schrijven is er verder nog geen informatie bekend over een releasedatum, alleen dat de DLC binnenkort moet uitkomen voor de Switch. Gelukkig licht de nieuwe trailer alvast een tipje van de sluier op. Tijd voor een bezoekje aan 62 West Wallaby Street!

Dat uitgerekend deze franchise nu in de schijnwerpers wordt gezet bij PowerWash Simulator, komt waarschijnlijk door de nieuwe Wallace & Gromit-film die onlangs is uitgekomen: Vengeance Most Fowl. Deze is nu op Netflix te bekijken.

Het moge duidelijk zijn dat de makers van PowerWash Simulator niet van ophouden lijken te weten. De ene na de andere franchise krijgt een eigen DLC. De meest recente naam die aan een grondige schoonmaakbeurt werd onderworpen, was Shrek. Eerder gingen onder andere Back To The Future, Warhammer en Alice In Wonderland Wallace & Gromit al voor. Daarvoor werden er zelfs twee gratis DLC’s uitgebracht, voor Tomb Raider en Final Fantasy 7: Remake. Er is ook al meerdere keren een gratis seizoenslevel uitgebracht, zoals de workshop van de Kerstman en een Halloween-level. Genoeg content om de tijd mee om te krijgen.

Als deze trend doorzet, zal er in de toekomst ongetwijfeld nog meer DLC voor PowerWash Simulator verschijnen. Welke franchise zou jij graag terug willen zien in deze game? Laat het ons weten in de comments!