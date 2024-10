Broken Sword-remake heeft nieuwe releasedatum

In september werd bekendgemaakt dat de remake van Broken Sword – Shadow of the Templars een kleine vertraging had opgelopen. De Switch-versie van de game zou in oktober uitkomen. Het is vandaag 31 oktober, en we zijn nog steeds remake-loos. Waar blijft Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged?

Gelukkig hoeven we ondanks de langere vertraging niet lang meer te wachten. De nieuwe releasedatum is 7 november 2024. Dat is al over een week! En hoewel de Switch-variant dus even op zich heeft laten wachten, geldt dat niet voor andere platformen. Er zijn dus al allerlei reviews te vinden, en die zijn tot nu toe overwegend positief. Dat belooft veel goeds!

Broken Sword – Shadow of the Templars is een point-and-click game uit 1996 en gaat dus al een behoorlijke tijd mee. Heb je de game niet gespeeld, dan heb je misschien wel gehoord over de beruchte geitenpuzzel die vele gamers heeft geplaagd. De Reforged-remake brengt Broken Sword naar de 21e eeuw, met 4K graphics, vernieuwde audio en een nieuwe verhaalmodus die meer aansluit op de gamers van nu. Voor de Broken Sword-puristen is het echter ook mogelijk om Reforged met de oude look en verhaalmodus te spelen. Als opfrisser delen we hieronder nog eens de trailer. Ga jij ‘m spelen?